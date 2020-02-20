В Петербурге сносят незаконные павильоны с выпечкой и овощами

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд по освобождению земельных участков от торговых павильонов и киосков.

Как сообщили в пресс-службе ККИ, работы по сносу незаконных павильонов провели в Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском районах города.

Так, на улице Бестужеской, 9А находился торговый павильон с овощами и продуктами. Договор на аренду земельного участка у владельцев павильона закончился еще летом. Ему назначен штраф в размере 130 тысяч рублей.

Похожий торговый павильон был найден на Индустриальном проспекте, 30/23. Там продавали продукты и выпечку. Землепользователя обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. А третий павильон был выявлен на улице Маршала Тухачевского, 1А.

Также в прошлом месяце были выявлены три торговых киоска на Фарфоровском посту. Предприниматель освободил два места, а третий киоск с навесом остался на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском хотят снести построенную жильцами детскую площадку.