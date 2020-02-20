«Россия 24» необычным образом поздравила Юрия Антонова с днем рождения

Федеральный телеканал «Россия 24» поздравил мэтра отечественной сцены Юрия Антонова, запустив бегущую строку со строчками из его песен.

19 февраля 2020 года певцу Юрию Антонову исполнилось 75 лет. На «России 24» юбилей артиста решили отметить необычным образом. В прямом эфире, в бегущей строке актуальных новостей среди главной повестки дня появлялись строчки из композиций Антонова.

Первоначально телезрители сочли это техническим сбоем, однако вскоре главный редактор «России 24» Евгений Бекасов всё объяснил, пишет издание «Подъем». В течение всего дня каждая пятая новость заменялась стихотворной строкой из популярных и любимых соотечественниками песен Юрия Антонова.

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