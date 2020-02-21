Обвиняемый в дедовщине рассказал о насилии в части, где рядовой Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев

Обвиняемый по делу об издевательствах над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым Руслан Мухатов во время судебного заседания рассказал о насилии в военной части Забайкальского края.

Руслан Мухатов рассказал, что Шамсутдинов и другие потерпевшие, сами просили сослуживцев «пробить лося», сообщает «72.ru».

По словам другого свидетеля, Мухатов «пробил лося» Шамсутдинову, так как был недоволен его физическими упражнениями.

Напомним, 25 октября произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов признан потерпевшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.