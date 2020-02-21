В Новом Девяткино легковушка влетела под фуру. Есть жертвы

В Новом Девяткино легковушка влетела под фуру. Есть жертвы
ДТП с фурой. Фото; vk.com/spb_today

В ночь на 21 февраля на Ленинградском шоссе в деревне Новое Девяткино произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, легковой автомобиль попал под фуру.

«На Ленинградском шоссе в д. Новое Девяткино легковушка оказалась под фурой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.

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