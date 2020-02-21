У «Улицы Дыбенко» белый седан встретился с забором

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 21 февраля легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение на проспекте Большевиков у станции метро «Улица Дыбенко».

«У метро Дыбенко белый седан встретился с забором», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

При каких обстоятельства произошло ДТП неизвестно. Некоторые пользователи Сети предположили, что авария могла произойти из-за гололедицы.

«Сегодня лёд, будьте осторожнее»

«Ночью скользко было, сам чуть не убрался», — пишут комментаторы.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.