Горящую квартиру тушили ночью в Купчино

Пожар на Малой Бухарестской улице. Фото: группа "ДТП и ЧП Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

Пожар на Малой Бухарестской улице. Фото: группа "ДТП и ЧП Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

В ночь на 21 февраля, в доме № 8, корпус 1, на Малой Бухарестской улице во Фрунзенском районе произошел пожар. Там загорелась квартира на 11 этаже.

Сообщение о пожаре поступило в 01:29.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава и четыре единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Горела обстановка на площади десяти «квадратов». В 02:27 с огнем удалось справиться.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга ночью произошел крупный. На ликвидацию пламени спасателям потребовалось два часа.