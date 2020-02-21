Водитель сбежал с места ДТП около площади Александра Невского

Водитель сбежал с места ДТП около площади Александра Невского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 21 февраля, около площади Александра Невского произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Один из участников дорожного инцидента — коричневый Renault Duster, водитель второго автомобиля скрылся с места происшествия. В результате ДТП, у иномарки повреждены задняя часть и левое крыло.

«Около площади Александра Невского произошла авария, после которой скрылся один её участник», — пишет автор поста в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.

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