Водитель сбежал с места ДТП около площади Александра Невского

В пятницу, 21 февраля, около площади Александра Невского произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Один из участников дорожного инцидента — коричневый Renault Duster, водитель второго автомобиля скрылся с места происшествия. В результате ДТП, у иномарки повреждены задняя часть и левое крыло.

«Около площади Александра Невского произошла авария, после которой скрылся один её участник», — пишет автор поста в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.