Коронавирус не выявлен у сбежавшей из Боткинской больницы пациентки

Сбежавшая из больницы имени Боткина петербурженка Алла Ильина возвращается в медучреждение по решению суда. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сбежавшая из больницы имени Боткина петербурженка Алла Ильина возвращается в медучреждение по решению суда. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Врачи взяли анализы у петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из инфекционной больницы имени Боткина.

Как сообщает ТАСС, результаты показали, что пациентка здорова и коронавируса у нее нет. Ее должны выписать из медицинского учреждения уже сегодня, 21 февраля.

Напомним, что всего из Боткинской больницы сбежали четыре пациента, находившиеся под карантином после возвращения из Китая. У всех было подозрение на новую коронавирусную инфекцию.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подала иски в суд к первым двум сбежавшим пациенткам — Алле Ильиной и Анне Рыбаковой. Врач требовала принудительного обследования. После удовлетворения исков, первую вернули в больницу, а вторая вернулась добровольно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациентка больницы Боткина прокомментировала увольнение главврача после ее побега.