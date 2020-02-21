Нарушение правил дорожного движения привело к ДТП на Искровском проспекте

Нарушение правил дорожного движения привело к ДТП на Искровском проспекте
Удар был не сильным, поэтому в ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Утром 21 февраля на пересечении Искровского проспекта с улицей Дыбенко произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Участники ДТП не смогли поделить крайний правый ряд прямо перед светофором.

По предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения дистанции. Удар был не сильным, поэтому в ДТП никто не пострадал.

«Водители, участвующие в этом дтп, коротают время в ожидании сотрудников гибдд за изучением и повторением правил дорожного движения», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.

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