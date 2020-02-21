На КАД возле съезда на Парашютную машина перевернулась на крышу

На КАД возле съезда на Парашютную машина перевернулась на крышу
ДТП на КАД, скриншот видео. Фото: vk.com/spb_today

Утром 21 февраля на внешнем участке кольцевой автодороги произошло ДТП, в результате которого легковушка оказалась на крыше.

По словам очевидцев, ДТП произошло на внешнем кольце возле съезда на Парашютную улицу.

«Перевертыш на внешнем участке КАД, около съезда на Парашютную», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Перевернутый автомобиль разбил несколько защитных ограждений на КАД. На место происшествия прибыли эвакуатор и сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.

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