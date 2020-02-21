Извращенцы приставали к девочкам на проспекте Ветеранов и улице Пионерстроя

Извращенцы приставали к девочкам на проспекте Ветеранов и улице Пионерстроя
Извращенцев разыскивают. Фото: pixabay

Четыре школьницы пострадали от действий развратников на юге Санкт-Петербурга. Оба случая произошли в четверг, 20 февраля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем в парадной одного из домов по проспекту Ветеранов к двум 11-летним девочкам начал приставать неизвестный злоумышленник, которому на вид не больше 25 лет. Мать одной из школьниц пошла с заявлением в полицию.

Вечером в тот же день в парадной одного из домов по улице Пионерстроя от рук извращенца пострадали две семиклассницы. На вид мужчине около 40 лет. Правоохранителей вызвала одна из потерпевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта арестовали за изнасилование 14-летней петербурженки.

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