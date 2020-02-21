Врачи рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Магадане

Получившие перелом позвоночника при жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане могут встать на ноги через десять дней.

«Состояние пяти госпитализированных медики оценивают как стабильное. Пациенты могут встать через 10 дней с помощью внешних позвоночных фиксаторов, либо продлить соблюдение постельного режима на два месяца», — сообщили в правительстве Магаданской области.

Напомним, 20 февраля частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, так как не мог набрать высоту. На борту находились 14 человек, семь из них пострадали. Пострадавшие госпитализированы. Пять человек получили переломы позвоночника.

По предварительным данным, самолет упал с высоты 10 метров. Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан. На борту находились вахтовики.

Аварийно севший самолет Ан-2 в Магадане принадлежит компании «Т-Цемент», занимающейся золотодобычей.

Причины случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самолет Boeing 737, следовавший из Москвы, совершил посадку в 12:27. Пассажиры заявили, что при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси «подломилось».