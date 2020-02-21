ДТП спровоцировало серьезные пробки в Красном Селе

Утром 21 февраля в Красном Селе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП спровоцировало серьезные пробки.

Два водителя не смогли разъехаться на улице Свободы. Столкновение оказалось несильным, поэтому никто не пострадал. Однако из-за аварии выезд через улицу Свободы и в Горелово оказался заблокирован.

«Красносельчане заблокированы на выезд через улицу Свободы и в Горелово гигантская пробка. Из двух зол выбрали меньшее. На ул. Свободы пробка меньше, но объезд по встречке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.