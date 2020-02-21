Жертвы секты «Орден Пути» потеряли 10 млн рублей

Обыски у членов "Ордена пути". Фото: кадр видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Обыски у членов "Ордена пути". Фото: кадр видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция выяснила, что два петербуржца, посетившие тренинги «Ордена пути», лишились более 10 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, с 2007 года по 2016 год тренинги посещали двое петербуржцев, после чего они лишились более 10 млн рублей на двоих.

Как полагает следствие, у посетивших тренинги начиналось разрушение психики, психосоматические расстройства, а также зависимость от ведущего (тренера). Учеником ордена мог стать человек, имеющий высшее образование, он должен был приобрести у лидеров некий «защитный купол», стоимость которого составляет от 100 тыс. рублей.

Накануне в Петербурге задержали лидера оккультной организации «Орден пути», которая подозревается в похищении денег клиентов под предлогом проведения психологических тренингов.

Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По адресам, где собирались клиенты сообщества, были проведены обыски.

Во время обысков изъяли 130 ампул медикаментов различных седативных препаратов, 3 банки с веществом с неизвестным происхождением и шприц с неизвестным веществом, семь печатей, 60 ножей, меч, 50 книг мистического толка. Также изъяты миллион рублей и около 1,5 тысяч евро.

По версии следствия, деятельность обеих организаций была направлена на получение финансовой выгоды путем обмана их членов. Кроме того, полиция подозревает, что психическое и физическое здоровье участников секты могло пострадать от действий «гуру».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские правоохранители обыскивают квартиры руководителей центра психотренинга «Мастерская намерения» и оккультной организации «Орден Пути».