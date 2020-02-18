В Петербурге проходят обыски у руководителей секты «Орден Пути»

По факту завладения обманным путём более 10 млн рублей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Фото: Baltphoto

По факту завладения обманным путём более 10 млн рублей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Фото: Baltphoto

Петербургские правоохранители обыскивают квартиры руководителей центра психотренинга «Мастерская намерения» и оккультной организации «Орден Пути».

По версии следствия, деятельность обеих организаций была направлена на получение финансовой выгоды путем обмана их членов. Кроме того, полиция подозревает, что психическое и физическое здоровье участников секты могло пострадать от действий «гуру».

Обыски проводятся не только в квартирах руководителей, но и в местах проведения тренингов и оккультных обрядов, сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники. Точно известно, что деятельность «Мастерской намерения» и «Ордена Пути» координировалась одним и тем же человеком, гражданином Прибалтики. Предположительно, используя гипноз под видом духовных практик, мошенники завладевали имуществом и деньгами обманутых граждан, успев получить около 10 млн рублей.

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