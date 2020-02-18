Три женщины превратили квартиру на Фонтанке в подпольное казино

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержаны три женщины, подозреваемые в незаконном проведении азартных игр. Подпольное казино обнаружено в одной из квартир дома 67-69 по набережной реки Фонтанки.

Подозреваемым от 25 до 35 лет. Одна из них проживает в Ленинградской области, две другие — в Петербурге.

Как полагает полиция, женщины организовали в квартире подпольное казино. В ходе обысков были обнаружены и изъяты 34 игровых автомата типа «Gaminator». Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр».

«Трое подозреваемых женщин находятся под подпиской о невыезде», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает имена соучастников и иные факты противоправной деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге трех женщин осудили за организацию подпольного казино на проспекте Энтузиастов.