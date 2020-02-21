Массовое ДТП осложнило дорожную ситуацию на пересечении Российского и Товарищеского проспектов

Массовое ДТП осложнило дорожную ситуацию на пересечении Российского и Товарищеского проспектов
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 21 февраля на пересечении Российского и Товарищеского проспектов произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей.

По предварительной информации, кто-то из участников ДТП решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал аварию. ДТП мешает проезду остальным участникам движения.

«Четыре автомобиля и два из них похоже в тотал… на перекрёстке Российского и Товарищеского проспектов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельства ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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