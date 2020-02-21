Дачников могут начать штрафовать за борщевик на участках

Дачников могут начать штрафовать за борщевик на участках
Борщевик -- массивное растение, порой достигает высоты в три метра, особенно опасно своим соком. Фото: https://pixabay.com

Совет Федерации предложил дополнить кодекс об административных правонарушениях положением о штрафах дачникам, на участках которых растет борщевик.

Как сообщает РИА Новости, непринятие мер по борьбе с борщевиком может обернуться для физлиц штрафом в размере от двух до трех тысяч рублей. Должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, предпринимателей — от семи до 12 тысяч рублей, а юрлиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

По мнению сенаторов, такие меры помогут в борьбе с борщевиком на дачах, которые часто являются источником распространения семян.

Кроме того, поправки могут затронуть не только борщевик, но и амброзию полыннолистную, которая может вызвать острую аллергическую реакцию у людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выделят 20 млн рублей на уничтожение борщевика.

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