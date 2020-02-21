В Петербурге ищут родителей молчаливого семилетнего мальчика

Во Фрунзенском районе Петербурга найден в одиночестве семилетний мальчик. Выйти на его родителей оперативники не могут третий день.

Мальчика обнаружили в среду, 19 февраля, у одного из домов в Альпийском переулке. Установить личность и местонахождение его родителей не удалось.

«Он практически не разговаривает, откликается на имя Никита. Возможно, его мать зовут Екатерина Александровна», — рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Ребенка временно поместили в социозащитное учреждение. Всех, кто что-либо знает о его семье, просят обратиться в полицию по телефонам 8(812)766-02-02 и 8(812)766-02-02 или к волонтерам по электронной почте info@piter-poisk.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку. Ребенок передан матери.