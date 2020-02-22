Установка Windows стала сложнее

Американская корпорация Microsoft усложнила процесс установки Windows для пользователей, запретив использовать локальную учетную запись.

Как сообщает DrWindows, теперь в процессе установки ОС Windows пользователь должен ввести логин и пароль от учетной записи Microsoft. Также пользователям при установке рекомендуют сохранить работающее интернет-соединение.

Владельцы таких операционных систем пожаловались на усложнение процесса установки системы. Как отмечает издание, глобальная учетная запись нужна для синхронизации аккаунтов в Microsoft на новом ПК, однако после обновления приходится вводить вспомогательные данные. При этом стоит отметить, что эта учетная запись необходима только в процессе установки, потом ее можно удалить.

Многие пользователи сообщали, что новые правила установки системы распространились на всех. Также напомним, что миновать процесс ввода данных учетной записи Microsoft можно при установке Windows без интернет-соединения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Microsoft отменила ошибочное обновление Windows 10.