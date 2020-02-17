Microsoft отменила ошибочное обновление Windows 10

Компания Microsoft отменила рассылку последнего обновления безопасности операционных систем Windows 10. Причиной этого стали многочисленные жалобы пользователей.

Обновление Windows 10 под номером KB4524244 было выпущено 11 февраля. Установившие его пользователи пожаловались на ряд проблем: внезапные перезагрузки компьютера, удаление файлов, изменение рабочего стала и даже синий экран смерти.

Microsoft признала наличие критических ошибок в обновлении и призвала пользователей удалить его с компьютеров.

Для удаления обновления необходимо зайти в меню «Пуск» — «Параметры» — «Обновление безопасности». Затем выбрать пункт «Центр обновления Windows» и «Просмотреть журнал установленных обновлений». Там необходимо выбрать обновление под номером KB4524244 и удалить его.

Сейчас Microsoft работает над новой версией обновления, в которой ошибки будут исправлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корпорация Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7.