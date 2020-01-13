С 14 января Microsoft прекратит поддержку Windows 7

С завтрашнего дня, 14 января, корпорация Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7.

Об этом компания оповестила пользователей в официальном заявлении, опубликованном на сайте Microsoft. Это не значит, что пользователям Windows 7 придется сменить «операционку» на более современную версию. Тем не менее, корпорация прекратит всякую техническую поддержку системы, включая обеспечение безопасности.

Таким образом, пользование Windows 7 будет ставить под угрозу ваш компьютер и личные данные. В самой корпорации советуют использовать актуальную версию операционной системы — Windows 10. Эксперты компании также считают, что продуктивнее приобрести новый гаджет с установленной новой Windows, нежели скачивать ПО на устаревшие модели.

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