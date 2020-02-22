«Зенит» проведет два матча за день на сборах в Турции

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет два товарищеских матча в Турции, где у сине-бело-голубых проходят тренировочные сборы. Обе игры пройдут 22 февраля.

Первый матч начнется в 11.00 по московскому времени, «зенитовцы» сыграют с клубом «Ислочь» из Белоруссии. В тот же день в 17.00 состоится игра с минским «Динамо».

Футболисты будут играть в турецком Белеке, где сине-бело-голубые тренируются ко второй половине сезона.

Фанаты петербургского клуба смогут посмотреть трансляцию матча с «Ислочью» на сайте «Зенита», а игру с «Динамо» будет транслировать «Матч Премьер».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» встретился с «Кайратом» на сборе в Турции. До сборов в Турции подопечные Сергея Семака провели шесть товарищеских матчей, в которых одержал пять побед.