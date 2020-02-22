Новый сезон «Друзей» покажут в мае 2020 года

Новый сезон &#171;Друзей&#187; покажут в мае 2020 года
Постер к сериалу "Друзья". Фото: kinopoisk.ru

Выход нового эпизода культового американского сериала «Друзья» запланирован на май настоящего года. Участие в съемках примут все старожилы.

Все актеры сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри — снимутся в продолжении.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сайт Warner Media, что режиссером нового эпизода станет Бен Уинстон. Серия будет доступна на стриминговой платформе HBO Max.

Первый сезон комедийного сериала «Друзья» вышел в 1994 году и закончился спустя десять сезонов, в 2004 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что каждый из актеров «Друзей» получит порядка $3-4 млн за съемки.

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"Друзья" сериал
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