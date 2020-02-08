Сериал «Друзья» вернется на телеэкраны спустя 25 лет

Звезды культового сериала «Друзья» из 90-х вернутся на экраны телевизоров в спецвыпуске — продолжении шоу.

Все актеры сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри — снимутся в продолжении сериала. Выйдет всего один часовой выпуск. Он будет доступен подписчикам стримингового сервиса HBO Max. Как сообщает Deadline, каждому из актеров заплатят около $3-4 млн за съемки.

Ранее актер Мэттью Перри, который сыграл Чендлера в сериале, написал в своем твиттере, что поклонников ждут большие новости. Сам стриминговый сервис запустят уже в этом мае.

Первый сезон «Друзей» вышел в 1994 году и закончился спустя десять сезонов, в 2004 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix.