«Собирается упасть»: ветер почти снес светофор на проспекте Героев

В Северной столице продолжает бушевать сильный ветер, который сносит не только деревья. Пострадавший от порывов ветра светофор петербуржцы заметили на проспекте Героев.

Все произошло сегодня, 22 февраля, возле дома №26. На опубликованных кадрах видно, что светофор буквально держится «на волоске» и может рухнуть в любой момент.

«Собирается упасть», — написал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что от сильного порыва ветра упало дерево на улице Нахимова. Оно рухнуло на пешеходную зону.