«Собирается упасть»: ветер почти снес светофор на проспекте Героев

&#171;Собирается упасть&#187;: ветер почти снес светофор на проспекте Героев
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице продолжает бушевать сильный ветер, который сносит не только деревья. Пострадавший от порывов ветра светофор петербуржцы заметили на проспекте Героев.

Все произошло сегодня, 22 февраля, возле дома №26. На опубликованных кадрах видно, что светофор буквально держится «на волоске» и может рухнуть в любой момент.

«Собирается упасть», — написал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что от сильного порыва ветра упало дерево на улице Нахимова. Оно рухнуло на пешеходную зону.

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