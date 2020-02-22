На «Коле» у водителя остановилось сердце, машина вылетела в кювет

На &#171;Коле&#187; у водителя остановилось сердце, машина вылетела в кювет
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: Baltphoto

Мужчина умер прямо за рулем. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Все случилось сегодня вечером, 22 февраля. Обо всем рассказали в правоохранительных органах. Авария произошла на «Коле» – там «Шевроле» вылетел в кювет и перевернулся. На место прибыли сотрудники спецслужб, которые выяснили, что у мужчины во время вождения остановилось сердце, он умер. Именно внезапная кончина и стала причиной инцидента. ГИБДД начала проверку в связи со случившемся.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что на Захарьевской сорванный ветром козырек ларька попал в лицо девушке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп кола скоропостижная смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе три рыбака провалились под лед и погибли
В Индии неожиданно обнаружили три тысячи тонн золота
Украинским пенсионерам уменьшат выплаты
На «Коле» у водителя остановилось сердце, машина вылетела в кювет
Два человека погибли и два ребенка пострадали в страшном ДТП под Тосно
«Зенит» и «Динамо» сыграли вничью
На Захарьевской сорванный ветром козырек ларька попал в лицо девушке
В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения