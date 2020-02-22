На «Коле» у водителя остановилось сердце, машина вылетела в кювет

Мужчина умер прямо за рулем. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Все случилось сегодня вечером, 22 февраля. Обо всем рассказали в правоохранительных органах. Авария произошла на «Коле» – там «Шевроле» вылетел в кювет и перевернулся. На место прибыли сотрудники спецслужб, которые выяснили, что у мужчины во время вождения остановилось сердце, он умер. Именно внезапная кончина и стала причиной инцидента. ГИБДД начала проверку в связи со случившемся.

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