Новая песня BTS набрала 700 млн прослушиваний в рекордные сроки

Корейская группа порадовала поклонников пластинкой, в которую вошло 20 треков.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Корейский бойз-бенд BTS выпустил новую пластинку – в него вошли 20 треков, большинство из них исполнены на английском языке. Еще в январе был объявлен предзаказ, за первую неделю удалось распродать более трех миллионов копий. Самой популярной песней стала On – совместный трек с певицей Sia. Он набрал 700 миллионов прослушиваний, а клип, выпущенный на нее, набрал уже более восьми миллионов просмотров.

Тем временем российские фанаты переживают из-за того, что группа не собирается приезжать в страну во время гастролей.

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