Филипп Киркоров отреагировал на критику его нового клипа с монашками

Кроме того, певец подтвердил информацию, что на костюмы для клипа потратили 35 млн рублей. Фото: YouTube/kirkorovofficial

Кроме того, певец подтвердил информацию, что на костюмы для клипа потратили 35 млн рублей. Фото: YouTube/kirkorovofficial

Звезда отечественного шоу-бизнеса выпустил резонансный видеоролик на новую песню «Романы». Клип вызвал резкую критику у множества зрителей.

Эпатажный образ не только Киркорова, в этот раз представшего в костюме священника, но и танцовщиц, наряженных в цветовой гамме монашеских одеяний, до глубины души возмутил общественность. Однако король поп-сцены не боится обвинений в оскорблении чувств верующих.

По словам Филиппа Бедросовича, никакой религиозной атрибутики в клипе нет, тем более — православной. Поэтому, подчеркивает Киркоров, все обвинения безосновательны. Он также отметил, что создавая видеоролик, команда, наоборот, стремилась сделать его максимально внимательным и деликатным к подобным деталям, пишет НТВ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров и Александр Ревва выступили на дне рождения самой богатой блогерши России, шестилетней Насти Радзинской.