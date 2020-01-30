Киркоров и Ревва спели для маленькой миллионерши

Девочку в 2019 году признали одной из самых богатейших в мире.

Об этом стало известно 30 января. Видеозапись с праздника опубликовала шестилетняя блогерша Настя Радзинская в своем Instagram-аккаунте. Девочка, судя по всему, пригласила к себе Александра Ревву, который спел «Алкоголичку», а также Филиппа Киркорова – он исполнил «Стеснение пропало». Девочка в постах поблагодарила их за присутствие на дне рождении. Также на праздник пришли дети Игоря Николаева и Кристины Орбакайте.

Судя по всему, день рождения отмечали с размахом в Майами. Напоминаем, что у Насти Радзинской есть YouTube-каналы, на которые подписаны в общей сложности более 50 миллионов человек. Самый популярный ролик набрал почти 800 миллионов просмотров. Forbes назвал ее одной из богатейших блогеров в мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зампред Чечни поддержал своего сына-блогера, бросившего деньги в толпу.