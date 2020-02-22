В Петербурге арестовали инженера «Прогресса» за взятку

Мужчина обвиняется в получении 120 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Главного инженера ГУПРЭП «Прогресс» подозревается в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. Его просили списать долги по коммунальным услугам и не выселять компанию, работающую на Удельном проспекте.

Выборгский районный суд принял решение об аресте инженера. Он просил о домашнем аресте и о подписке о невыезде. Мужчина также заявил, что готов признать вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что замначальника отдела полиции оставили под арестом по делу о взятке. Свою вину он не признает. В качестве меры пресечения просил избрать домашний арест.