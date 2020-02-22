На Стойкости мужчина устроил скандал в магазине

В результате пришлось вызвать карету скорой помощи и сотрудников спецслужб.

Все случилось в ночь с 22 на 23 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что мужчина повел себя агрессивно в магазине не улице Стойкости. Чтобы навести порядок, на место прибыли карета скорой помощи, сотрудники ГАИ и РУВД, пишут свидетели. Пока что подробности инцидента не разглашаются.

«Этот притон алкашей давно пора закрыть… Они там с 9-ти утра дебоширят, постоянно»,

— жалуется местная жительница.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчинском районе насмерть сбили мужчину. Мужчина переходил дорогу вне «зебры», когда на него наехал автомобиль марки «Санг Енг». Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.