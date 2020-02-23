В Петербурге даст концерт известный финский дирижер

В понедельник, 24 февраля, в Северной столице даст концерт знаменитый дирижер из Финляндии, Лейф Сегерстам.

Выступление известного музыканта состоится в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича в праздничный выходной в честь Дня защитника Отечества, который отмечают в России 23 февраля. Под руководством известного финского дирижера сыграет Государственный академический симфонический оркестр.

75-летний музыкант известен как автор множества симфоний. Сегерстам создает произведения для оркестров, играющих без управления дирижера. На сегодняшний день их насчитывается более 300.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение праздничных выходных в Санкт-Петербурге пройдет Сиреневый фестиваль. Мероприятие для всей семьи пройдет в Ботаническом саду имени Петра Великого.