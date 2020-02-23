В лесу в Репино нашли сумку с боеприпасами и огнестрельным оружием

В лесу в Репино нашли сумку с боеприпасами и огнестрельным оружием
После обнаружения сумки с оружием возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Курортном районе Петербурга обнаружили сумку с оружием и боеприпасами. Её нашли в лесном массиве в поселке Репино.

В полицию 22 февраля поступило сообщение, что в канаве на пересечении улицы Луговой и Зеленогорского шоссе находится сумка с оружием. Внутри обнаружили предмет, похожий на автомат калибра 7,62 мм с одним магазином, и 25 патронов. Найденное было отправлено на экспертизу.

«Согласно результатам экспертизы, представленное оружие и боеприпасы относятся к категории нарезного огнестрельного оружия и пригодны к стрельбе», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении или ношении оружия. Лица, причастные у преступления, разыскиваются. Принимаются меры по их задержанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на севере Петербурга нашли арсенал оружия и боеприпасов.

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