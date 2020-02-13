В квартире на севере Петербурга нашли арсенал оружия и боеприпасов

В квартире обнаружены патроны и другие оружие и боеприпасы. Фото: pixabay.com

В квартире обнаружены патроны и другие оружие и боеприпасы. Фото: pixabay.com

На севере Петербурга оперативники обнаружили в квартире 45-летнего мужчины арсенал оружия и боеприпасов. Мужчина проходит свидетелем по делу об убийстве восьмилетней давности.

В январе 2020 года в городе Лодейное Поле Ленинградской области в лесном массиве были найдены трупы двух жителей Карелии. На телах их были обнаружены колото-резаные ранения. Производство по делу неоднократно приостанавливалось в связи с отсутствием обвиняемого.

Свидетелем по делу проходил 45-летний житель Петербурга. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2020 года в квартире его обнаружили оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция изъяла три предмета, схожих с пистолетами конструктивно, два магазина к пистолетам, сменный ствол от пистолета, развертку патронника, более 550 патронов, свыше 350 гильз от патронов, более 57 г пороха, матрицу для релоадинга, капсюлятор и другие предметы.

«Согласно экспертному заключению 558 изъятых патронов являются боеприпасами, а изъятый порох относится к категории метательных взрывчатых веществ»,

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Свидетеля задержали, а позже предъявили ему подписку о невыезде и надлежащем поведение.

Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе обысков у подозреваемых в сбыте наркотиков обнаружили оружие и боеприпасы.