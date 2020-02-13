В квартире на севере Петербурга нашли арсенал оружия и боеприпасов

На севере Петербурга оперативники обнаружили в квартире 45-летнего мужчины арсенал оружия и боеприпасов. Мужчина проходит свидетелем по делу об убийстве восьмилетней давности.
В январе 2020 года в городе Лодейное Поле Ленинградской области в лесном массиве были найдены трупы двух жителей Карелии. На телах их были обнаружены колото-резаные ранения. Производство по делу неоднократно приостанавливалось в связи с отсутствием обвиняемого.
Свидетелем по делу проходил 45-летний житель Петербурга. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2020 года в квартире его обнаружили оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Полиция изъяла три предмета, схожих с пистолетами конструктивно, два магазина к пистолетам, сменный ствол от пистолета, развертку патронника, более 550 патронов, свыше 350 гильз от патронов, более 57 г пороха, матрицу для релоадинга, капсюлятор и другие предметы.
«Согласно экспертному заключению 558 изъятых патронов являются боеприпасами, а изъятый порох относится к категории метательных взрывчатых веществ»,
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Свидетеля задержали, а позже предъявили ему подписку о невыезде и надлежащем поведение.
Расследование продолжается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе обысков у подозреваемых в сбыте наркотиков обнаружили оружие и боеприпасы.