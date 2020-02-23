Американец, верящий в плоскую Землю, погиб при попытке полета на ракете

Американский инженер Майк Хьюз погиб при попытке взлететь на самодельной ракете. Отправиться в космос он хотел для того, чтобы доказать, что Земля имеет форму диска.

64-летний инженер-любитель из Калифорнии, также известный по прозвищу «Безумный Майк», рассчитывал подняться на 5 тыс. футов. Однако во время запуска ракеты что-то пошло не так. Парашют не был активирован, а сам Хьюз упал с большой высоты, сообщает Los Angeles Times.

Смерть Безумного Майка подтвердил его представитель Даррен Шустер. Падение инженера также было запечатлено на видео. Свидетелями его смерти стали десятки людей, которые пришли посмотреть на запуск.

Майк Хьюз был одним из сторонников «плоской Земли», но предпочитал, чтобы его называли свободным мыслителем. Для того, чтобы доказать свою теорию, он несколько лет собирал у себя в гараже ракеты.

Инженер был уверен, что постулат о круглой Земле придумала некая секта, которая находится под контролем NASA и сотрудничает с Илоном Маском.

Первую попытку полета Хьюз предпринял в 2014 года. Тогда самодельная ракета поднялась в небо на почти 300 метров, а сам инженер-любитель провел две недели в гипсе из-за неудачного приземления. Следом были еще несколько попыток, не увенчавшихся успехом. В США Хьюза называют Безумным Майком и Сорвиголовой.