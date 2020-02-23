Тайсон Фьюри одолел Деонтея Уайлдера в борьбе за WBC

Британский спортсмен Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и стал обладателем пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок состоялся на ринге в Лаг-Вегасе. Победа досталась британцу в седьмом рауте, когда он отправил соперника в технический нокаут. Фьюри стал первым боксером, которому уступил Уайлдер. Ранее американец провел 43 боя, в которых неизменно оставался победителем.

Фьюри, в свою очередь, также претендует на звание молодого чемпиона — 31-летний боксер участвовал в 30 сражениях и ни разу не проиграл, Спортсмены встречались на ринге в декабре 2018 года. В тот раз поединок окончился ничьей.

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