СКА разгромил «Йокерит» на финском льду

СКА и "Йокерит" провели четвертый матч в сезоне. Фото: ХК СКА

СКА и "Йокерит" провели четвертый матч в сезоне. Фото: ХК СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал одиннадцатую победу подряд. В матче с «Йокеритом» команда выиграла со счетом 6:1.

Встреча прошла в воскресенье, 23 февраля, на «Хартвелл Арене» в Финляндии в рамках предпоследнего тура регулярного чемпионата КХЛ.

Единственный гол «Йокериту» принес Микко Лехтонен в первом периоде. Его шайба стала открывающей в матче.

В составе СКА голами отметились Кирилл Марченко, Иван Морозов, Евгений Кетов, Миро Аалтонен, Василий Подколзин и Ярно Коскиранта.

После 61 матча СКА остается на втором месте турнирной таблице западной конференции. В активе команды 91 очко. Петербургские хоккеисты квалифицировались в плей-офф Кубка Гагарина и выиграли свой дивизион. «Йокерит» занимает третье место на западе, отставая от СКА на семь баллов.

Напомним, в этом сезоне СКА и «Йокерит» четыре раза играли вместе. Три победы одержали «армейцы с Невы», одну — финская команда.