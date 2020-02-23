«Лэнд» закрывает супермаркет на Морской набережной

&#171;Лэнд&#187; закрывает супермаркет на Морской набережной
Супермаркет "Лэнд". Фото: supermarket-land.ru

Петербургский ретейлер «Лэнд» закрывает супермаркет на Морской набережной, 9 в Василеостровском районе Петербурга.

Работу магазин прекратит в конце февраля, пишет «Мойка78» со ссылкой на представителей ретейлера. Последним рабочим днем супермаркета станет 25 февраля.

Сотрудников магазина планируют перераспределить по другим торговым точкам сети. Причины закрытия супермаркета не уточняются.

Магазин «Лэнд» располагался на первом этаже 16-этажного жилого дома по Морской набережной, 9. Работал он в круглосуточном режиме. Открыта точка была в ноябре 2013 года, площадь торговой площадки составляла порядка 700 кв. метров. Покупателям предлагали широкий выбор товаров, в том числе блюда домашней кухни и выпечку собственного производства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у сети супермаркетов «Лэнд» сменился генеральный директор.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
васильевский остров лэнд магазин морская набережная новости спб супермаркет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончался актёр Борис Лескин
Пьяный пешеход попал под колеса Skoda Rapid на Лермонтовском проспекте
Найденный в Финляндии красный гранит могут использовать в Петербурге
Похудевшая Лолита похвасталась фигурой в купальнике
В Татарстане дети отравились хлором в бассейне
Во Всеволожском районе Ленобласти частный дом обокрали на миллион рублей
За восстановление тотемов в парке Сосновка собрали подписи
На украинском телевидении показали советские фильмы, несмотря на запрет