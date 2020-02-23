«Лэнд» закрывает супермаркет на Морской набережной

Петербургский ретейлер «Лэнд» закрывает супермаркет на Морской набережной, 9 в Василеостровском районе Петербурга.

Работу магазин прекратит в конце февраля, пишет «Мойка78» со ссылкой на представителей ретейлера. Последним рабочим днем супермаркета станет 25 февраля.

Сотрудников магазина планируют перераспределить по другим торговым точкам сети. Причины закрытия супермаркета не уточняются.

Магазин «Лэнд» располагался на первом этаже 16-этажного жилого дома по Морской набережной, 9. Работал он в круглосуточном режиме. Открыта точка была в ноябре 2013 года, площадь торговой площадки составляла порядка 700 кв. метров. Покупателям предлагали широкий выбор товаров, в том числе блюда домашней кухни и выпечку собственного производства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у сети супермаркетов «Лэнд» сменился генеральный директор.