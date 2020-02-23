На украинском телевидении показали советские фильмы, несмотря на запрет

На украинском телевидении показали советские фильмы, несмотря на запрет
Телеканал часто штрафуют. Фото: pixabay.com

Телеканал «Интер» вставил в свою сетку вещания несколько военных фильмов, хотя в стране День защитника Отечества 23 февраля больше не отмечается.

Напомним, на Украине празднование официально перенесено на 14 октября. А любые фильмы или телепередачи, которые как-то связаны с демонстрацией хорошего образа «государства-агрессора» находятся под запретом.

Поэтому, на украинском телевидении нельзя увидеть фильмы и сериалы российского производства.

Несмотря на предупреждения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, телеканал «Интер» показал сегодня, 23 февраля, несколько фильмов — «В зоне особого внимания», «Ответный ход» и «Захват». Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, на канале выходит проект, благодаря которому транслируются сюжеты о Великой Отечественной войне в честь 75-летия Победы.

Из-за подобных действий у телеканала часто возникает масса проблем. Сам Интер называют пророссийским.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что У Петропавловской крепости 23 февраля запустят праздничный салют.

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"Интер" 23 февраля телевидение украина
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На украинском телевидении показали советские фильмы, несмотря на запрет