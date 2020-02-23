Депутат Рады поздравил жителей Украины с Днём защитника Отечества

Депутат Рады поздравил жителей Украины с Днём защитника Отечества
Данный пост и вызвал обсуждения. Фото: личная страница Ильи Кивы в Facebook.

Подписчики депутата Верховной рады Ильи Кивы смутились после публикации им поста в Facebook.

Киве не нравится декоммунизация, которая сейчас происходит на Украине. И выразил свой протест он неоднозначным образов. С помощью нецензурной лексики. Сама же картинка, прикрепленная к посту несла в себе поздравление мужчин с праздником 23 февраля.

Мнения пользователей разделились. Киву спросили, наденет ли он георгиевскую ленточку, а другой пользователь отметил, что депутат выступает за СССР. Также, у него спросили, какое отношение он имеет к Красной армии, о которой упоминается на картинке в его поздравлении.

Кива ответил, что в СССР службу несли его отец и дед. Дед Кивы был бойцов Красной армии.

Другие пользователи поддержали депутата и также написали свои поздравления, подчеркнув, что это память об отцах и делах, а остальное не имеет значения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на украинском телевидении показали советские фильмы, несмотря на запрет.

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