Под Петербургом неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

Под Петербургом неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и сбежал
Мужчина погиб до приезда медиков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Трагедия случилась в воскресенье, 23 февраля, около 22:40 на 15-м километре дороги Петербург — Матокса. Неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и области, пострадавший, которому на вид около 40-45 лет, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

На месте случившегося работала следственно-оперативная группа. Водителя объявили в розыск.

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