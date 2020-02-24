Под Петербургом неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Трагедия случилась в воскресенье, 23 февраля, около 22:40 на 15-м километре дороги Петербург — Матокса. Неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и области, пострадавший, которому на вид около 40-45 лет, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

На месте случившегося работала следственно-оперативная группа. Водителя объявили в розыск.

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