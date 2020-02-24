В Петербурге задержали женщину, которая вонзила нож в сожителя

В Петербурге полицейские задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля, в одной из квартир дома №24/25 по Косой линии. В полицию отдел полиции поступил сигнал о ножевом ранении. Прибывшие правоохранители обнаружили с колото-резаным ранением брюшной полости хозяина квартиры.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 41-летнего мужчину госпитализировали.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 43-летнюю женщину. Установлено, что около 8:30 пара распивала спиртные напитки. В ходе ссоры женщина ножом ударила собутыльника, а после вызвала скорую помощь.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. В отношении женщины возбуждено административное производство.

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