«Летел по тротуару, дернул ручника»: каршеринг едва не сбил пешехода на Пискаревском

&#171;Летел по тротуару, дернул ручника&#187;: каршеринг едва не сбил пешехода на Пискаревском
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Пискаревском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршеринга.

Авария случилась в понедельник утром, 24 февраля. По словам очевидцев, водитель за рулем автомобиля сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» снес дорожный знак и едва не влетел в пешехода.

«Летел по тротуару, дернул ручника», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных фотографиях заметно, что машина получила незначительные повреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге заметили «пешеходный переход в никуда». «Зебра» вызвала у горожан много вопросов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали женщину, которая вонзила нож в сожителя
«Летел по тротуару, дернул ручника»: каршеринг едва не сбил ...
На Энергетиков горожане заметили «пешеходный переход в никуда»
На Воскова 15 спасателей больше часа тушили пожар в трехкомнатной квартире
Беременная возлюбленная Илона Маска призналась, что даст ребенку выбрать свой пол
Семь человек пострадали в результате стрельбы на рынке в Техасе
В Мексике нашли пропавшую несовершеннолетнюю россиянку
Ночью на КАД «поскользнулась» легковушка