«Летел по тротуару, дернул ручника»: каршеринг едва не сбил пешехода на Пискаревском

На Пискаревском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршеринга.

Авария случилась в понедельник утром, 24 февраля. По словам очевидцев, водитель за рулем автомобиля сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» снес дорожный знак и едва не влетел в пешехода.

«Летел по тротуару, дернул ручника», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных фотографиях заметно, что машина получила незначительные повреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге заметили «пешеходный переход в никуда». «Зебра» вызвала у горожан много вопросов.