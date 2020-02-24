На Энергетиков горожане заметили «пешеходный переход в никуда»

В Красногвардейском районе Петербурга заметили пешеходный переход, который ведет в «никуда».

Вызывающую вопросы «зебру» нашли у гипермаркета «Лента» на проспекте Энергетиков. На опубликованных фотографиях видно, что пешеходный переход ведет от магазина по парковке к поребрику.

«Странный райончик», — написал подписчик группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

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