На Энергетиков горожане заметили «пешеходный переход в никуда»

На Энергетиков горожане заметили &#171;пешеходный переход в никуда&#187;
Пешеходный переход. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Красногвардейском районе Петербурга заметили пешеходный переход, который ведет в «никуда».

Вызывающую вопросы «зебру» нашли у гипермаркета «Лента» на проспекте Энергетиков. На опубликованных фотографиях видно, что пешеходный переход ведет от магазина по парковке к поребрику.

«Странный райончик», — написал подписчик группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в трехкомнатной квартире на улице Воскова. Спасатели тушили огонь более часа.

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