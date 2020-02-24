На Воскова 15 спасателей больше часа тушили пожар в трехкомнатной квартире

На Воскова 15 спасателей больше часа тушили пожар в трехкомнатной квартире
Спасатели тушили огонь более часа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петроградском районе Северной столицы рано утром загорелась жилая трехкомнатная квартира. Спасатели тушили пожар более часа.

Все произошло сегодня, 24 февраля, в доме №12 по улице Воскова. Сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную часть в 6:11. На место выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь разыгрался в одной из комнат и охватил 12 «квадратов».

Пламя удалось потушить к 07:30.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Хасанской улице пожарные тушили металлический строительный вагончик.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали женщину, которая вонзила нож в сожителя
«Летел по тротуару, дернул ручника»: каршеринг едва не сбил ...
На Энергетиков горожане заметили «пешеходный переход в никуда»
На Воскова 15 спасателей больше часа тушили пожар в трехкомнатной квартире
Беременная возлюбленная Илона Маска призналась, что даст ребенку выбрать свой пол
Семь человек пострадали в результате стрельбы на рынке в Техасе
В Мексике нашли пропавшую несовершеннолетнюю россиянку
Ночью на КАД «поскользнулась» легковушка