На Воскова 15 спасателей больше часа тушили пожар в трехкомнатной квартире

В Петроградском районе Северной столицы рано утром загорелась жилая трехкомнатная квартира. Спасатели тушили пожар более часа.

Все произошло сегодня, 24 февраля, в доме №12 по улице Воскова. Сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную часть в 6:11. На место выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь разыгрался в одной из комнат и охватил 12 «квадратов».

Пламя удалось потушить к 07:30.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Хасанской улице пожарные тушили металлический строительный вагончик.