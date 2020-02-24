На Хасанской выгорел металлический стройвагончик

В Красногвардейском районе Северной столицы спасатели ликвидировали пожар. Возгорание случилось в металлическом строительном вагончике.

Обо всем стало известно сегодня, 24 февраля. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 1:05. К дому №17 на Хасанской улице незамедлительно выехали десять сотрудников на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к 02:05 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасатели тушили дачный дом в выборгском районе.