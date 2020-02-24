На Парашютной не поделили проезжую часть двое водителей

На пересечении Парашютной улицы и Дороги в Каменку произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«На Перекрёстке Парашютной и Дороги в Каменку изучают повреждения», — пишет очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, автомобили столкнулись, когда двигались в одном направлении. На опубликованных кадрах видно, что машины получили незначительные повреждения. Водители оценивают ущерб. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.