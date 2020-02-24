На Купчинской такси влетело в автобус

На Купчинской такси влетело в автобус
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.

Авария случилась в понедельник, 24 февраля, на пересечении Купчинской улицы и улицы Олеко Дундича. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель за рулем такси «Ситимобил» влетел в пассажирский транспорт.

«Ситимобил догнал автобус», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что легковушка получила значительные повреждения и засыпала улицу осколками. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске злоумышленника, который нагло залез в иномарку бизнесмена и похитил сумку с миллионом.

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