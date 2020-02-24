На Дунайском неизвестный нагло залез в иномарку бизнесмена и похитил сумку с миллионом

В Московском районе Северной столицы полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего из машины бизнесмена миллион рублей и документы.

Обо всем стало известно в воскресенье, 23 февраля. В отдел полиции в 1:02 поступило заявление от 35-летнего бизнесмена. Мужчина рассказал, что около АЗС на Дунайском проспекте его ограбил неизвестный.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявитель отметил, что в момент происшествия он стоял рядом со своим автомобилем Kia Sorento. Злоумышленник оттолкнул его, после чего через незакрытую пассажирскую дверь вытащил сумку с деньгами и документами.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские начали розыск злоумышленника.

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